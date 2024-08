Ed Westwick e Amy Jackson si sposano in Costiera amalfitana | tutti pazzi per il matrimonio hollywoodiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) C’è grande fermento inper l’arrivo di amici e colleghi degli attori Ed– diventato popolare grazie alla serie tv cult “Gossip Girl” e Amy. I due hanno trascorso qualche giorno di relax al Lago di Como dopo un viaggio in Sudafrica. Poi con un aereo privato la coppia è sbarcata in Campania per trasferirsi ad Amalfi. Il tutto documentato per bene sui social: “Andiamo a sposarci, tesoro! Dovrai cambiare il tuo nome su Instagram”, ha detto Ed al settimo cielo. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2021, in occasione di un evento organizzato dalla Aston Martin al circuito di Silverstone. Un colpo di fulmine e poi hanno annunciato di stare assieme ufficialmente dal 2022. Insomma mancano davvero pochissime ore al grande evento e una folla di curiosi si è appostata fuori dalla location per spiare l’arrivo delle “celebrities”.