Bayesian il pm | Vittime cercavano bolle d’aria per salvarsi Capiremo chi tra capitano equipaggio o costruttore ha commesso reati

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilè affondato prima in verticale, di poppa e poi si è adagiato sul lato destro. Il lato opposto, quello sinistro, è stato invaso per ultimo dall’acqua. Tanto che cinque delle settedel naufragio sono state ritrovate da quella parte del veliero. Probabilmente stavano tentando dila vita rifugiandosi dove erano ancora presenti delle. È la conferenza stampa organizzata a Termini Imerese sul naufragio del yacht a fare un po’ di chiarezza su quanto avvenuto il 19 agosto a Palermo. “La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, nei confronti di ignoti, ma siamo solo in una fase iniziale.