Ultime Notizie Roma del 23-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio che Anna link come le altre vittime del naufragio al largo di Porticello Palermo rimasta intrappolata dentro una delle cabine i sommozzatori dei Vigili del Fuoco individuato il corpo senza vita dell’ultima disperse la stanno recuperando per farlo in superficie cadavere via Marin che è stato avvistato questa mattina ha detto montatori che da lunedì mattina lavoravano incessantemente sul fondale a 50 metri di profondità torna il gran caldo non parte dell’Italia con picchi di 38 gradi in Sardegna 37 su tutto il centro sud daa Taranto una fiammata di fine agosto che vedrà anche lo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto al nord previsioni chi si inserisce in un clima sempre più estremo tanto che noi previsioni realizzate dal Jones esercita della commissione europea prima mano il ...