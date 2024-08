Tutto Chiede Salvezza 2 Daniele da paziente a infermiere

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 23 agosto 2024) La seconda stagione diè pronta a debuttare su Netflix il prossimo 26 settembre. I personaggi della prima stagione stanno per tornare; a loro si aggiungono nuovi compagni di viaggio e di vita dentro e fuori le mura della clinica Villa San Francesco. Nei 5 episodi della seconda stagione, un cammino lungo 5 settimane in cui i protagonisti si troveranno a dover affrontare nuove sfide, ad intrecciare nuove relazioni, a fare i conti con il proprio passato, a vivere al meglio il presente e a prepararsi per il futuro. La trama di2 Sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciatoe la nave dei pazzi. Molte cose sono cambiate:e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati.