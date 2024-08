Tragico schianto in autostrada famiglia distrutta | muore bimba di sette anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sala Consilina, Salerno – Un terribile incidente stradale ha sconvolto questa mattina l’A2 del Mediterraneo, nota come Salerno-Reggio Calabria. Una bambina di soli 7ha perso la vita nello scontro avvenuto nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno, a pochi chilometri dal confine con la Basilicata. La dinamica dell’incidente ancora da chiarire Il sinistro, che ha coinvolto due autovetture, è avvenuto in direzione nord dell’. Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto, su cui viaggiava unadi Messina, si è scontrata con un’altra vettura con a bordo una coppia di calabresi. L’impatto è stato violento e le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.