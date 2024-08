Tragico incidente in autostrada Bilancio grave | una bambina morta e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il controesodo di fine agosto è stato inaugurato purtroppo con unle che si è verificato sull’A2 nel tratto tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, in direzione Salerno. L’sull’Nell’, di cui non sono ancora note le cause, sono rimaste coinvolte una Citroen C1, dove viaggiava una famiglia di Messina, e una Renault Captur con una coppia di origini calabresi. Il devastante impatto si è verificato poco prima dello svincolo di Sala Consilina e ad avere avuto la peggio è stata una bimba di 7 anni, che ha riportato ferite troppo gravi che ne hanno provocato la morte durante il tragitto in ospedale.anche il fratellino e i genitori, tutti ricoverati all’ospedale di Polla. In ospedale sono finite anche le persone che viaggiavano sull’altra vettura. Ilcomplessivo è di una bimbae 5