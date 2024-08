Spopola il gelato al gusto tortello cremasco | Custodiamo le tradizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Crema – Passati i giorni delle feste del, con quella di piazza Moro in città e quella dell’agriturismo le Garzide, in periferia, appuntamenti che hanno visto migliaia di persone e di turisti avvicinarsi al celebre piatto locale, c’è ancora qualcosa da scoprire. Con. Sì, perché adessoilal, disponibile per gli appassionati in alcune gelaterie cittadine. La paternità delalè del maestro gelatiere Mauro Bandirali, che già diversi anni fa l’aveva proposto proprio per omaggiare il piatto più famoso della tradizione cittadina. La sua gelateria storica in via Piacenza (adesso anche al Gran rondò e in piazza Garibaldi), aveva lanciato questoparticolare con l’intento di regalare un’esperienza unica.