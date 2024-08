Lotta l’Italia chiude i Mondiali Under 17 senza medaglie | eliminato Riccardo Bonanno nei -65 kg dello stile libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si chiudonoper17 di, in scena ad Amman, in Giordania: nella categoria di peso dei -65 kgesce subito di scena, che non accede ai ripescaggi e viene definitivamente. Nel turno di qualificazione agli ottaviviene superato dal georgiano Rati Revazashvili, vittorioso ai punti con lo score di 6-3. Il georgiano agli ottavi batte per superiorità tecnica il cinese Keze Li, ma ai quarti cede il passo al kirghiso Rustamzhan Kakharov e per l’azzurrino svanisce l’ipotesi del ripescaggio.