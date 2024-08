LIVE Sonego-Goffin ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | tra poco azzurro in campo per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:46 L’ultimo atto ATP manca perdal mese di ottobre 2023, quando si impose nell’ATP 250 di Metz insu Bublik. 21:40 Concluso al super tie-break l’incontro di doppio, non ci saranno quindi ritardi per la semidi singolare maschile tra! 20:42 Inla semi di doppio tra Murray/Peers e Cash/Galloway (5-5), poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semiditra Lorenzoe David. La rivincita del 1° turno di qualificazioni di Montecarlo vale decisamente di più, in quell’occasione si impose in rimonta il giocatore piemontese, ma quest’oggi sarà un’altra partita, anche considerando la superficie di gioco.