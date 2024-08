Lite tra due giovanissimi pontini | spunta un coltello da cucina Decisivo l’intervento dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024)deie il Sequestro dell’Arma Il 22 agosto 2024, a Cori (LT), si è verificato un grave episodio di violenza che ha richiestoimmediato deidella locale Stazione. Due giovani, rispettivamente di 19 e 23 anni, sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di “minacce e lesioni”. L’incidente è avvenuto in seguito a unascoppiata per futili motivi, che è rapidamente degenerata, portando all’uso di unda. Pronto Intervento del Personale Medico I militari, giunti tempestivamente sul luogo dell’accaduto, hanno sequestrato l’arma utilizzata durante l’alterco. Nel frattempo, è stato necessariodel personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai due giovani coinvolti nella rissa.