US Open 2024 il tabellone di Jasmine Paolini Andreescu all’esordio Rybakina e Swiatek all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Urna per niente benevola con l’azzurrain sede di sorteggio deldi singolare femminile degli USdi tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam: la testa di serie numero 5, infatti,dovrà affrontare la canadese Bianca, la quale ha ricevuto una wild card per il main draw. In caso di successo l’azzurra incontrerebbe al secondo turno una tra l’egiziana Mayar Sherif e la ceca Karolína Plíšková, mentre la prima testa di serie sul suo cammino potrebbe essere, al terzo turno, la kazaka Yulia Putintseva, numero 30 del. Negli ottavi di finale l’avversaria sulla carta potrebbe essere la lettone Jelena Ostapenko, accreditata del numero 10 del seeding, mentre ai quartipotrebbe vedersela con la kazaka Elena(4).