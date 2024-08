Urso attacca Stellantis | Non mantiene gli impegni e dà compensi stratosferici ai manager

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dal palco del Meeting di Rimini, il ministro Adolfo, dopo la pubblicazione del bilancio 2023, la ritiene inaffidabile per glipresi e disattesi sulla produzione industriale in Italia e ricorda gli errori del governo giallorosso di Conte quando nacque il colosso italo-francese e lo Stato evitò di azionare la golden power.ha poi dato un ultimatum agli eredi della Fiat: o danno risposte in poche ore sugli investimenti previsti a Termoli per la fabbrica delle batterie, oppure i fondi del Pnrr previsti saranno tolti. “Tavares doveva venire qui per capire tante cose” Il ministro del made in Italy ha commentato i 36 milioni di euro dati all’amministratore delegato Carlos Tavares: “Il compenso deidovrebbe essere commisurato non soltanto ai dividendi degli azionisti ma anche alla sostenibilità sociale del Paese, agli occupati che realizza”.