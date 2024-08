Terranuova lavori al ponte di Sergine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – La Provincia di Arezzo lavora senza sosta per garantire la sicurezza nelle strade di propria competenza. Costante è il monitoraggio sugli oltre 400 ponti di competenza. Partiranno infatti, lunedì 26 agosto iper il ripristino deldinel Comune diBracciolini. Per consentire l'intervento di manutenzione straordinaria, che interesserà il km 8+095, la circolazione stradale sarà temporaneamente modificata, con divieto di transito per l’intero periodo, sul tratto della S.P. 04 Val d’Ascione che va dal km 8+050 al km. 8+140. Tali limitazioni saranno rese note mediante idonea segnaletica di prescrizione, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada. Il progetto è stato finanziato con il contributo del Ministero delle Infrastrutture per un ammontare di 560.000 euro.