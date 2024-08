Tennistavolo Bruna Alexandre pronta per le Paralimpiadi | Emozionante aver partecipato anche alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tra meno di una settimana prenderanno il via ledi Parigi 2024, dove sarà presentela brasiliana, giocatrice diche ha già. Quella che è terminata l’11 agosto è stata una prima volta per, che èla prima atleta verdeoro a partecipare siache: “Quando per la prima volta sono entrata nell’impianto di Parigi, la South Arena, mi sono venute le lacrime agli occhi, c’era tutta quella gente e molti facevano il tifo per me. Mi sono davvero emozionata, e allo stesso tempo sentita orgogliosa di tutto ciò che ho fatto”, ha raccontato, che a pochi mesi di vita ha subito l’amputazione di un braccio a causa di una trombosi in seguito a un vaccino. In carriera,la 29enne ha già conquistato due bronzi a Rio 2016 e un argento a Tokyo 2021.