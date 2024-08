Mercato Milan in tre ai saluti | altro regalo in vista per Fonseca

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilnon vuole fermarsi sul. Pronto unper: prima, però, servono nuove cessioni. Sta per tornare nel vivo la rivoluzione avviata dalal fine di allestire una rosa maggiormente competitiva rispetto alla scorsa stagione e capace di togliersi quante più soddisfazioni possibili tra campionato e Champions League. L’idea del club è quella di continuare a potenziare il reparto di centrocampo, prendendo un talento in rampa di lancio gradito a Paulo. Prima, però, sarà necessario riuscire a piazzareve gli elementi finiti fuori dal progetto. Paulovuole altri rinforzi (LaPresse) – Serieanews.comLa lista degli esuberi contiene i nomi di Tommaso Pobega, Yacine Adli e Ismael Bennacer (non convocati per la gara di debutto contro il Torino).