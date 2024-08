Lukaku oggi Manna proverà di nuovo a proporre lo scambio con Osimhen al Chelsea CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024)vertice traper discutere della trattativa per. Il ds del Napolia mettere disul tavolo Victor. Il Corriere dello Sport riporta:è fuori dai piani dele si allena con la seconda squadra già da un po’, non è mai stato preso in considerazione da Maresca easpetta di raggiungere il Napoli e Conte, il suo allenatore totem, da una vita. Sia il centravanti sia Federico Pastorello, il suo agente, hanno blindato contro tutto e tutti l’intesa con il club azzurro, rifiutando proposte e scenari differenti, ma il fatto è che l’accordo con i Blues non è mai stato trovato. Eccessiva distanza tra domanda: 40 milioni di euro, 4 meno della clausola rescissoria.E offerta: 30 milioni così articolati, 5 per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto.