La paura buona ci salva la vita Quella cattiva invece ce la distrugge

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Non odio la; fa parte della. Sono cresciuta nella campagna messicana e ho capito rapidamente che lavegliava su di me. Mi metteva in guardia dall’arrampicarmi sugli alberi che erano guasti e instabili. Mi metteva in guardia dall’entrare nel fume quando vedevo delle nuvole in cima alla montagna, fenomeno che dava a intendere che una tempesta lontana avrebbe potuto rendere più impetuosa la corrente e che avrei potuto essere risucchiata da un mulinello. Credo che ci sia unaprimordiale che ci permette di comprendere il nostro posto nella natura e nel mondo.