Domenico Dolce dramma al party in Sicilia | Raffaella Poggioli muore davanti agli altri ospiti

(Di giovedì 22 agosto 2024)a una festa organizzata dallo stilistaa Polizzi Generosa, nel Palermitano. Un'avvocatessa modenese di 54 anni,, è morta mentre si trova ospite dell'esclusivoprivato organizzato dal sodale di Stefano Gabbana nel celebre brand di modae Gabbana. Lasi è accasciata al suolo per un malore improvviso mentre, lunedì sera, stava partecipando in compagnia del marito all'evento in un ristorante della cittadinana nel Parco delle Madonie, a poco più di un'ora di strada dal capoluogo Palermo. A riportare la notizia è stato il Resto del Carlino Modena. "L'ultimo ricordo che ho della signora è il suo sorriso - sono le parole commsse di Gandolfo Librizzi, il sindaco di Polizzi Generosa -. Eravamo in tanti e ci stavamo divertendo e siamo rimasti profondamente colpiti.