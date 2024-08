Cucinare in mezzo alla natura selvaggia tra foreste e fiumi anche in silenzio Il fenomeno dei cuochi primitivi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 agosto 2024) C'è una nuova tendenza sui social network che mostraimpegnati in una cucina primitiva, ambientata esclusivamente nella. Un trend che ha origini primordiali, ma che si esprime con la comunicazione più attuale. Ecco il bushcraft: l'insieme di conoscenze e tecniche per vivere in un ambientele, e soddisfare i bisogni primari quali cibo e rifugio.col fuoco, inIn principio fu Francis Mallmann. Formatosi nella culla della Nouvelle cuisine sotto Jean Paul Bocuse (50 anni di stelle Michelin ed eletto Chef del secolo) e altri pionieri, il cuoco argentino ha deciso di non fare una "cover" della cucina francese, bensì andare nella direzione opposta, verso la tradizionale cucina contadina delle sue origini, in particolare le cotture al fuoco.