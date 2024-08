Venere degli stracci in chiesa aumentano i contrari | e c’è un appello per portarla a Resina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiin, si alza il livello dello scontro. Non arretra, ad esempio, il comitato civico Portosalvo. Il presidente Antonio Pariante, per primo, ha sollevato il caso del trasloco dell’opera. Appena smantellata da piazza Municipio, a breve finirà a San Severo al Pendino. Laè di proprietà comunale, e spesso ospita attività culturali. Tuttavia, per Pariante la presenza delladi Pistoletto è “impropria e irrispettosa verso la sacralità del luogo”. Un carattere rivendicato anche oggi, per San Severo al Pendino. “Contiene ancora elementi sacri come l’altare e altro” si sottolinea. Il comitato Portosalvo ha lanciato una petizione online, per opporsi alla scelta. Una decisione ritenuta dubbia pure sul piano giuridico. Nel 1995, un decreto arcivescovile ridusse laad ‘uso profano non indecoroso’.