Più che di It ends with us si parla della lita di Blake Lively con il regista Justin Badaloni L' attrice però è recidiva

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Esce oggi, 21 agosto, in Italia ItUs – Siamo noi a dire basta. Film diretto e interpretato daBaldoni con. Tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover, edito in Italia da Sperling & Kupfer. Peccato,, che ormai da settimane (negli Usa è uscito a inizio mese) non si parli d’altro chelite trae protagonista. A tenere banco, infatti, non è la virtuosa storia di una donna che spezza il ciclo di violenza domestica nel quale vive da quando è nata e che rivive da adulta. Non è la storia d’amore che vede la donna contesa tra il ragazzosua giovinezza e l’uomo conosciuto da poco.