Nuove case a Cascina Leone abbattuto il boschetto | È devastazione ambientale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pavia – È cominciato da alcuni giorni l’abbattimento degli alberi deldiLeona, in Borgo Ticino dove in base al piano di governo del territorio attualmente vigente e a una convenzione, si potranno costruire due palazzine. “Il cemento avanza - hanato i ragazzi di Fridays for future -. Oltre aLeona una simile futura sorte toccherà all’area verde di via Marangoni. Il nostro movimento da sempre appoggia la necessità, portata avanti strenuamente da comitati e associazioni contro il cemento e per un consumo di suolo zero. L’attuale amministrazione ha finalmente revocato il pgt contro il quale ci siamo battuti, un documento urbanistico che non pensava né al benessere della città né a quello dell’ambiente e del clima.