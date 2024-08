Incendio minaccia l’Oasi dei Variconi a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Un vastoè divampato nel primo pomeriggio di ieri nell’area dell’ex base Nato di Baia Verde, ando gravemente l’adiacente Oasi dei. Lo denuncia Raffaele Lauria, delegato per la Campania di Wwf Italia, organizzazione impegnata da anni in un ambizioso progetto di ripristino ambientale e di valorizzazione dei, finanziato con fondi privati, che prevede la realizzazione di sentieri didattici per sensibilizzare la comunità locale all’importanza della conservazione della natura. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente divorato la macchia mediterranea che si era rigenerata negli anni successivi all’abbandono della base militare. Nonostante l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, il rogo si è esteso, mettendo a repentaglio un ecosistema di inestimabile valore.