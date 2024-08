Festa medievale i numeri | Un evento di successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Presenze in calo, ma laresta un. E’ il riassunto del Consorzio turistico Volterra Valdicecian e Associazione Volterraduemila6 che fanno il bilancio in, questa volta, dei due appuntamenti estivi che portano sul colle etrusco migliaia di persone. L’edizione 2024 di Volterra AD 1398 ha dovuto fare i conti con un meteo non favorevole, prima la grande afa, e poi la pioggia. Due fattori che sicuramente hanno scoraggiato in molti a mettersi in macchina per raggiungere Volterra. Domenica 11 il caldo torrido ha spinto molti potenziali visitatori a scegliere altre mete mentre domenica 18 agosto la pioggia ha messo a serio rischio l’stesso, visto che fino a mercoledì 14 le previsioni davano rovesci da mattina a sera.