Stress psico fisico Koopmeiners presenta un altro certificato e spinge per la Juve

(Di martedì 20 agosto 2024) Teunha solo lantus in testa. Il centrocampista olandese ha chiesto ad alta voce la cessione all’Atalanta ma il club nerazzurro continua il muro contro muro. Il club bianconero si è avvicinato ai 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta ma la situazione non si è ancora sbloccata definitivamente. Il calciatore ex Az è il prescelto dalla ‘Vecchia Signora’ per il ruolo di trequartista e il calciatoreper il passaggio allantus. L’ultimo ostacolo è rapto dalla volontà dell’Atalanta.