L’analisi di Sinner | Atteggiamento mentale differente Da n 1 cambia tutto agli Us Open con serenità

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikha analizzato in conferenza stampa la sua vittoria a Cincinnati. Una settimana impegnativa per il n.1 del mondo, dovendo affrontare numerose difficoltà: dalla forza dei rivali a una forma fisica non eccelsa, con un fastidio all’anca a creare qualche pensiero. Alla fine della fiera,ce l’ha fatta e ha ottenuto il suo terzo titolo 1000 della carriera, il secondo di questo straordinario 2024 per lui. “Un bellissimo torneo, con tante partite di livello. Ora l’attenzione andràUSdove voglio essere pronto per competere“, le prime parole di Jannik. “Ho fatto del mio meglio in tutti i match che ho affrontato. Non è stato un periodo facile perché non ho potuto prendere parte alle Olimpiadi di Parigi come avrei voluto, poi ho avuto una settimana complicata a Montreal.