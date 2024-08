La normalità dell’uscire a cena in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra generatori di corrente elettrica al lavoro ventiquattro ore su ventiquattro, continui blackout, allarmi aerei sempre più minacciosi, attacchi di droni, bombardamenti, e una precarietà che è diventata abitudine, la capitale dell’, Kyjiv, cerca coraggiosamente di mantenere la sua vivacità sociale e culturale, la sua storia di città che guarda all’Occidente e al futuro. Anche in questi giorni difficili, i visitatori che arrivano a portare solidarietà si stupiscono dei ristoranti, dei bar, degli hotel e dei negozi aperti, della vita quotidiana che, tra un avviso e l’altro dell’app Air Alert che spinge a cercare rifugio anche solo in una stazione della metro, cerca di continuare, tra cinema, teatri, palestre e trasporti funzionanti. Solo l’anno scorso, tra gennaio e maggio 2023, sono stati aperti in città 172 caffè e ristoranti.