Il 29 settembre parte ‘Ruote nella Storia’ a Gromo

(Di martedì 20 agosto 2024) Passato ferragosto, dalla sede ACI di via Maj 16 a Bergamo, si guarda all’evento che terrà cartellone il 29: il quarto radunoStoria‘. Si tratta di una manifestazione che sta incontrando di edizione in edizione un crescente numero di iscritti. Per l’appuntamento 2024, dopo Camerata Cornello, Lovere e l’anno scorso al Castello di Pagazzano, l’ACI Storico ha puntato su, nell’Alta Valle Seriana. “In queste passate settimane il termometro ha già rivelato la temperatura in aumento: per le iscrizioni ci sarà tempo ancora un mese, fino al 20. Ogni anno vediamo con soddisfazione come si espanda il consenso per la nostra iniziativa, che può vantare anche una bella cornice di pubblico lungo tutto il percorso”, osserva il direttore dell’A.C. Bergamo, Giuseppe Pianura, dando notizia delle auto che si sono già annunciate.