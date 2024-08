I sindaci del sud si ribellano | Appia patrimonio Unesco ma noi esclusi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, e i primi cittadini di Matera, Santeramo in Colle, Laterza e Castellaneta hanno concordato un'iniziativa comune sulla via"Regina viarum", dichiarata sito culturaledell'umanità dell'nel mese scorso. La gioia e l'entusiasmo sono stati subito raffreddati dalla notizia che il sito seriale "Via. Regina viarum" è stato iscritto nella lista delle eredità mondiali con 19 dei 22 tratti proposti dal Ministero della Cultura (MiC), conone delle componenti 003, 004 e 015. Quest'ultima ricade in Puglia e in Basilicata e attraversa i territori dei cinque Comuni.