Filippi sulla Recanatese | Ora non siamo da vetta

(Di martedì 20 agosto 2024) Indicazioni contrastanti per ladal Memorial Maceratesi-Rita di domenica sera: ormai, a quasi un mese dall’inizio della preparazione, certe situazioni in campo non possono essere più semplicemente archiviate come "calcio d’agosto" e dunque vanno attentamente considerate e valutate e l’allenator Giacomonon può dichiararsi completante soddisfatto. "A livello di prestazione, nella prima gara (contro l’FC Osimo vinta 1-0 ndr) abbiamo fatto benissimo, soprattutto con i giovani – dice il tecnico – che mi hanno dato segnali decisamente incoraggianti. Squadra da rivedere invece nel secondo match (perso ai rigori con il Chiesanuova ndr) dove abbiamo sbagliato tanto, in particolare quando non avevamo il possesso della palla.