Cassano ripetitivo | Inter forte ma doveva vincere anche 3 anni fa!

(Di martedì 20 agosto 2024)non smetterà mai di ricordare gli scudetti vinti da Milan e Napoli,quando le cose all’vanno bene e attuale Campione d’Italia. L’ex calciatore ne ha parlato alla prima puntata di “Viva El Futbol” in diretta su Twitch.– Antoniosi sforza a fare i complimenti all’, ma secondo lui resta la favorita in questa stagione: «L’è la squadra super favorita. Quest’anno si è rinforzata ancora una volta, Zielinski è un giocatore top, Taremi è. L’è partita con un Thuram stratosferico, qualcuno è ancora indietro, ma è la super favorita». Mai un complimento a Inzaghi, solo vecchi ricordi SOLO IL PASSATO –critica gli argomenti trattati in conferenza stampa da Simone Inzaghi e ricorda gli scudetti vinti da Napoli e Milan: «L’era di gran lunga la piùneglidello scudetto di Milan e Napoli.