Vaiolo delle scimmie in Italia nessun nuovo caso nel mese di agosto | lo conferma il Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 192024 – Nonostante alcune fake news diffuse sui social relativamente a nuovi casi riscontrati nel nord, ilfa sapere attraverso una circolare che non è stato registratodinel nostro paese neldi. Negli ultimi giorni, il Governo ha rafforzato la rete di sorveglianza e annunciato un tavolo interministeriale per discutere del problema incombente. La circolare “Alla data dell'82024 non risultano segnalati casi di Clade I”, si legge nella circolare a proposito delceppo di Mpox. “A partire dal 20 maggio 2022 (dataprima segnalazione del primodi Mpox in) all'82024 sono stati segnalati complessivamente 1.056 casiti di Wpox, la maggior parte dei quali si è verificata nell'estate del 2022”.