Roma | tre fermati mentre tentano di rubare uno sportello bancomat in centro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) CRONACA DI, furto,, Carabinieri, via Tunisi, sudamericani, tentato furto, ATM – Carabinieri bloccano tre sudamericani intenti a sradicare un ATM in via Tunisi. Un tentativo di furto di unoè stato sventato questa mattina neldigrazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. I militari della Radiomobile hanno fermato tre uomini di origine sudamericanacercavano di sradicare un ATM in via Tunisi, nelle vicinanze dei Musei Vaticani. Il trio è stato sorpreso dai Carabinieriarmeggiava vicino alloautomatico utilizzando un frullino e un trapano, strumenti chiaramente destinati a forzare o rimuovere l’ATM. Il loro tentativo di furto, però, è stato interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine, che li hanno bloccati sul posto.