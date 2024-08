Rifiuti e polvere ovunque | Abbiamo già manifestato problemi a gola e bronchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) A preoccupare gli inquilini delle palazzine prigioniere del bonus 110 non sono solo i lavori in alto mare, ma anche la salute pubblica. Ladi cemento costringe tutti a tenere finestre chiuse e tapparelle abbassate. C’è infatti chi ha avutoali. "Uno deiche mi preoccupa maggiormente è quello della nostra salute - confessa Lorenzo Guerneri -. Le torri di via dei Pini sono state completamente impacchettate e, non essendoci scivoli che portano le macerie direttamente ai camon, siamo invasi da polveri. A ogni piano i ponteggi sono invasi di spazzatura". Lorenzo e sua moglie hanno già avutodi bruciore allae agli occhi. "Il 95% del materiale lasciato è composto da sostanze potenzialmente cancerogene. Inoltre, ci sono persone che sono finite in ospedale". Una vicenda che è già stata segnalata al sindaco di Pieve Emanuele.