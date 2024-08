Pokemon il bergamasco Luca Ceribelli è il nuovo campione del mondo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Honolulu (Hawaii). Arriva una splendida notizia daldegli E-Sports per la città di Bergamo:, 21enne studente di Fisica si è laureatodeldiScarlatto e Violetto. Nella notte (tra domenica 18 e lunedì 19 agosto) ad Honolulu si è svolta la finale dei Mondiali di categoria, dove il giovaneha battuto il più accreditato giapponese Yuta Ishigaki. Si tratta di un momento storico per l’Italia degli E-Sports: dopo il leggendario trionfo nel 2013 dell’italiano Arash Ommati,diventa il secondo italiano (nonché europeo) a salire sul tetto deldi questa particolare competizione. Un percorso pieno di insidie Il percorso fatto per salire sulla cima più alta dell’Olimpo degli E-Sports è stato arduo e costellato di molti ostacoli che però il 21enneè riuscito a superare con grinta, forza e determinazione.