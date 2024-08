LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | quattro in testa a 80 km dal traguardo gruppo a 2?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Sale a oltre 3? il ritardo del, il quale ora sta viaggiando a un passo da gita turistica. 16.01 80 km al. 15.59 Ilinizia ad affrontare uno strappo piuttosto duro, con rampe che toccano il 7% di pendenza. 15.56 Rimane sui 2? il distacco tra ile la fuga. 15.53 Ancora 35 km prima di arrivare allo sprint intermedio di Fundão. 15.51che ora ha abbassato il ritmo: evidentemente non c’è l’intenzione di riprendere i fuggitivi troppo in fretta. 15.47 Novanta chilometri al. 15.44 2? ora separano ildalladella corsa. 15.41 Il passaggio di Maté aldel GPM dell’Alto de Teixeira. Maté – @euskaltelteam is first on the Alto de Teixeira! The Andalusian will wear the mountain leader's jersey if he finishes the stage.