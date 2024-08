Inter-Lecce prime valutazioni | centrocampo al completo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo il 2-2 di Genova è già tempo di voltare pagina e pensare al prossimo impegno, ovvero la prima stagionale a San Siro:in corso, specialmente a, tornato a pieno regime.– Ancora giornata di riposo ad Appiano Gentile, prima di iniziare i lavori in vista di. Una gara di grandissima importanza, dal momento che sarà la prima stagionale dei campioni d’Italia in casa. In vista della partita di San Siro, Simone Inzaghi pondera le possibili scelte, specialmente per quanto riguarda il. A sua disposizione avrà infatti Piotr Zielinski, che sta recuperando da un lieve problema muscolare e sarà quindi tra i convocati. In tutto questo c’è anche uno scalpitante Davide Frattesi, che ha subito lasciato il suo impatto dopo l’ingresso in campo nel 2-2 contro il Genoa.