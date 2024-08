Final Fantasy 16 | annunciata la data d’uscita su PC con un trailer la demo è ora disponibile

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 19 agosto 2024) Square Enix ha annunciato ladi uscita ufficiale di16 su PC, rivelando che il gioco saràdalla giornata del 17 settembre 2024 su Steam ed Epic Games Store. Il publisher giapponese ha inoltre confermato che i fan possono già scaricare unadel titolo su entrambi gli store digitali per Personal Computer. Contestualmente a queste importanti novità, Square Enix ha aperto la pagina della sedicesima Fantasiae sia su Steam che su Epic Games Store, dove è possibile scoprire non soltanto tutta una serie di informazioni sul gioco ma anche i prezzi delle due versioni attualmente disponibili per il preordine. Nello specifico la versione standard PC di16 (qui trovate la nostra recensione della versione PS5) è contraddistinta da un prezzo consigliato di 49,99 Euro su Steam, mentre la Complete Edition è acquistabile ad un prezzo di 69,99 Euro.