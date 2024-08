Coraggio Rimini capitale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il turismo della riviera emiliano-romagnola (per lo più semestrale, aprile-settembre, e stiamo larghi) vale più del 70% di tutto il turismo annuale della regione. Negli anni Ottanta superava l'80%. Con tutto il rispetto per le città d'arte, la montagna, le chimere come Fico, la motor-valley varie eccetera eccetera, l'Emilia-Romagna non ne può fare e non ne potrà mai fare a meno. Ma visto che le cose non vanno più come una volta, servono sceltese. E' il momento di sceltese. Scelte che vanno prese subito perché non è vero, Madama la Marchesa, che in Emilia-Romagna va sempre e solo tutto bene, gli amministratori pubblici sono bravissimi, gli imprenditori geni dell'ospitalità. Oggi la concorrenza è spietata e l'unico modo per stare al passo coi tempi è presentare un'offerta che possa creare poi domande. Coi voli low cost si va ovunque e a prezzi bassi.