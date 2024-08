Conte | Mi vergogno! – Il Napoli travolto a Verona la crisi si acutizza | oggi summit con ADL

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la sconfitta di ieri,e De Laurentiis si incontreranno per discutere il futuro della squadra e le strategie di mercato. Dopo la cocente sconfitta subita dalsul campo del, Antonioha espresso una profonda delusione e vergogna per il risultato. In una dichiarazione a caldo, l’allenatore partenopeo non ha nascosto il suo stato d’animo: “Stasera c’è da vergognarsi per quanto visto in campo. Mida allenatore e mi prendo le responsabilità. C’è solo da chiedere scusa ai tifosi del. Pochissime volte mi sono trovato in una situazione del genere, sia da allenatore che da giocatore. Chi mi conosce sa che stasera il mio cuore sanguina”. La pesante sconfitta ha scosso l’ambiente azzurro e portato a una situazione di tensione palpabile all’interno del club.