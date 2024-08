Amy Adams 50 anni in 10 look da red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sono cinquanta le candeline che Amysoffierà quest’oggi sulla sua torta di compleanno e abbiamo pensato di ripercorrere i 10più belli avvistati negli ultimisul redper celebrare il suo glam. Amynon è stata esattamente presente sul tappeto rosso negli ultimi, ma non ha abbandonato la luce dei riflettori. La sua agenda è già fitta d’impegni tra i vari progetti hollywoodiani in fase di svolgimento, per cui confidiamo che tra non molto la rivedremo anche sul red. Amy. Crediti: Ansa – VelvetMagHa recitato in numerosi film dal suo debutto come Prova a prendermi, Junebug, Come d’incanto, Julie & Julia, Una notte al museo 2, The Fighter. E ancora L’uomo d’acciaio, Arrival, Animali Notturni, American Hustle – L’apparenza inganna, Vice – L’uomo nell’ombra.