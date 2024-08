Amici 23 Sarah Toscano svela come vive il paragone con Angelina Mango | Non credo abbia molto senso perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 19 agosto 2024) È in tutte le radio e sulle piattaforme on demand con il suo nuovo brano Roulette la vincitrice della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi. La giovanissima cantante è reduce da un’estate che l’ha vista grande protagonista sui palchi di tutta Italia. Oltre a essersi esibita sul palcoscenico del TimSummerHits e di quello di Battiti Live, laha anche aperto i concerti Tony Effe, Ernia, Ariete e lo scorso 16 luglio al Fiera Milano Live, l’attesissimo concerto dei Black Eyed Peas. Un momento d’oro perche solo poco più di un anno fa cantava al karaoke e seguivadal divano di casa. I paragoni con, sulla cresta dell’onda dopo la sua partecipazione alla ventiduesima edizione del talent show si sprecano. Sono in molti infatti ad aver paragonato il suo percorso a quello della vincitrice di Sanremo.