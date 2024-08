Vuelta a España 2024 oggi in tv tappa 18 agosto | orari inizio e fine programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Cominciata ieri la 79a edizione delladal Portogallo e anchesi rimarrà in territorio lusitano per la seconda delle tre tappe previste prima dell’approdo in Spagna. Uno scenario nuovo e inedito per la Corsa Roja che vedrà diversi protagonisti darsi battaglia in tre settimane particolarmente dure e piene di salita. Dopo la breve cronometro ieri per scaldare i motori, una frazione insidiosa e non scontata attende i corridori, con l’arrivo in volata non garantito. Si parte da Cascais per arrivare a Ourém dopo 194 chilometri e oltre 2600 metri di dislivello. Poco dopo la partenza verrà affrontato l’Alto do Lagoa Azul di quarta categoria (5.7 km al 4.6%).