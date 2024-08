Va a ballare ma è in malattia impiegato condannato dalla Corte dei conti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) La Spezia, 18 agosto 2024 – Il procedimento penale si era chiuso con un patteggiamento: nove mesi di reclusione e una multa di 280 euro, con sospensione condizionale della pena, per i reati di truffa e di falso. Ora, per uncivile dell’Arsenale militare che, spintopassione per i balli caraibici, aveva presentato molteplici certificati diper assentarsi dal lavoro e dedicarsi a stage, concorsi e show nazionali, è arrivata anche la sentenza della sezione ligure delladei, che lo haa rifondere al ministero della Difesa poco meno di 13mila euro a titolo di danno patrimoniale e di immagine. Una vicenda che aveva avuto una forte eco, quella dell’assistente da lungo tempo in servizio presso la base navale della Spezia.