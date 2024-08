Softball l’Italia chiude al quinto posto la Coppa del Mondo U18 2024 Decisivo il K O con i Paesi Bassi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Termina all’avventura della Nazionale italiana Under 18 dialladel, rassegna andata in scena questa settimana in Cina. Le azzurrine infatti sono uscite sconfitte dal fondamentale match contro i, cedendo il passo per 3-2 e salutando così la possibilità di rientrare nella lotta per la top 4. Il match è stato comunque condotto con personalità dalla compagine tricolore che, dopo aver subito tre punti alla terza ripresa, ha cercato di tornare in carreggiata negli ultimi due inning, non riuscendo però a pareggiare i conti. Al quarto infatti il binomio Colino-Milano timbra il 3-1, preludio poi del singolo di Di Pancrazio che manda Zumerle a segno. Ma sarà l’ultimo squillo dell’attacco azzurro malgrado le sei valide messe a referto.