Per la sinistra anche la mucillagine è colpa di Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Brutta sorpresa per tanti italiani in vacanza sulla riviera adriatica, dove quest'anno è tornato a manifestarsi il fenomeno della, la schiuma gelatinosa prodotta dal proliferare di alghe accelerato dall'alta temperatura. Un fenomeno naturale che non è rischioso per la salute ma che provoca enormi disagi per i bagnanti, oltre a rappresentare un danno economico per il settore del turismo e un pericolo per l'ecosistema marino. Un fenomeno che si presenta ciclicamente, quando le condizioni climatiche sono favorevoli, a prescindere dal colore del governo Ebbene, per laambientalistala schiuma in mare èdell'esecutivo e della premier Giorgia