MotoGP pagelle GP Austria | spettacolo Bagnaia sul podio anche Martin e Bastianini

(Di domenica 18 agosto 2024) Francescovince il Gran Premio d’davanti a Jorgee ad Enea. Il ducatista colleziona la decima vittoria della stagione, portandosi a cinque punti di vantaggio sul pilota della Prima Pramac, suo diretto inseguitore. Giù dalinvece Marc Marquez, dopo un errore importante in partenza.: 10 Francescofirma una prestazione clamorosa, tornando alla vittoria dopo la gara sprint della giornata di ieri. Il ducatista numero uno chiude in testa alla classifica dopo essere partito secondo e aver superato Jorgein poche curve.si riporta così in testa al campionato con 275 punti, cinque in più di quelli dello spagnolo della Prima Pramac.: 9.5 Jorgeconclude il weekend del Gran Premio d’in modo positivo, finendo alle spalle solo di Francescodopo essere partito in pole position.