Italiani bloccati in Portogallo interviene la Farnesina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 agosto 2024) Fiumicino, 18 agosto 2024 – C’è anche una residente di Focene tra i 200a Madeira, isola delal largo delle coste africane. A quanto si apprende dalle agenzie di stampa già oggi, domenica 18 agosto, potrebbe essere reso operativo un volo di emergenza per il loro rientro, grazie all’intervento dellae dell’Enac. Come si legge sul sito di Adnkronos “il ministero degli Affari Esteri ha chiesto al Comando generale della Guardia di Finanza, tramite il suo comando all’aeroporto di Fiumicino, di intervenire rapidamente sulla compagnia aerea Wizzair che dal 15 agosto ha lasciato 200 passeggerisenza protezione dopo la cancellazione di un volo per Roma”.