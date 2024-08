Hai trapanato i co*** Odio contro Tamberi la rabbia della madre | parole pesantissime | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Non c'è pace per Gianmarco. Prima l'olimpiade di Parigi 2024, le coliche renali, i ricoveri, il vomitato e il sangue. E una finale che, per ovvie ragioni, non è andata bene: l'oro di Tokyo arriva solo 11esimo, fiaccato dai problemi fisici che lo avevano costretto al ricovero fino a poche ore prima di scendere in pedana. Ma oltre alla delusione sportiva, Gimbo ha dovuto fare i conti con una pioggia di critiche che lo hanno colpito per la sua scelta di condividere sui social quanto gli stava accadendo: lui, estroverso per natura, è stato duramente attaccato per aver dedicato troppo tempo ai social. E non è ancora finita.ha infatti pubblicato un nuovo, in cui ha mostrato e raccontato alcuni retroscenasfortunatissima olimpiade. Risultato? Altre critiche, altri insulti: "Basta fare il protagonista!", scriveva uno.