Goccia fredda sull’Emilia Romagna | temporali forti e venti di burrasca allerta meteo arancione

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 18 agosto 2024 – La morsa del maltempo: la depressione nord-atlantica arrivata in Italia sta determinando, anche nella nostra regione, un cambiamento rapido del tempo con temperature in netta flessione: e l’pervalida per oggi è stata prorogata anche a domani, lunedì 19 agosto. Per la giornata di oggi, domenica 18 agosto, ipotrebbero svilupparsi “in sistemi organizzati provocando piogge intense, grandinate di piccole o medie dimensioni e raffiche di vento con il rischio di qualche tromba marina”, avverte Roberto Nanni (rologo Ampro). Nel pomeriggio, una prima perturbazione in risalita dall'Appennino verso pianure e coste. La seconda si manifesterà nella notte “con un sistema temporalesco a grappolo in entrata dal mare al quale saranno associate piogge a carattere di rovescio o temporale”, continua Nanni.